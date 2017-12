Briga de casal resulta em apreensão de fuzil e 72 munições

Após receber uma ocorrência de briga entre um casal na quinta-feira, 13, policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior encontraram um fuzil, dois carregadores e 72 munições em um guarda-roupa. A mulher informou aos policiais que foi agredida e que acreditava ter tido os dois tímpanos furados durante a discussão, que ocorreu na residência do casal. O caso se deu em Aguaí, a 200 km de São Paulo.

Foi constatado que o fuzil é de calibre 762, de uso restrito do Exército Brasileiro. Os policias também encontraram e apreenderam dois carregadores e um pacote com 72 munições. A informação de que havia armamento na casa veio da própria mulher, vítima e delatora, segundo informações da PM.

O homem, de 41 anos, informou que a compra do armamento foi feita no Paraguai. Ele está preso na cadeira de São João da Boa Vista, a 33 km de Aguaí. A Polícia Civil investigará se a arma está relacionada a roubos a agências bancárias da cidade, crimes que ocorreram no início do ano.

A mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Aguaí, onde a equipe médica confirmou que as agressões sofridas causaram a perfuração de seu tímpano esquerdo.