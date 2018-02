Briga começou em janeiro

13 de janeiro de 2012

Associação dos Procuradores do Município de São Paulo entra com mandado de segurança para acabar com o teto salarial que acabou com os supersalários de 26 procuradores da Prefeitura.

17 de janeiro de 2012

Em primeira instância, a Justiça concede liminar a favor dos procuradores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

11 de abril de 2012

O mandado de segurança dos procuradores é julgado improcedente pela 4.ª Vara da Fazenda Pública.

15 de junho de 2012

A Associação apela ao TJ-SP.

22 de agosto de 2012

É restabelecida a liminar concedida em janeiro.

14 de novembro de 2012

Em acórdão da 9.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, agravo de instrumento é julgado em definitivo, restabelecendo a liminar concedida em janeiro até o julgamento definitivo da apelação. Acionada, a Prefeitura acata a decisão até o julgamento definitivo da ação.