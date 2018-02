Brayan entregou até as moedas que guardava ao bando Antes de levar um tiro na cabeça, o menino Brayan Capcha, de 5 anos, entregou aos assaltantes as moedinhas que mantinha em um pequeno cofre em casa. Segundo a advogada Patrícia Veiga, representante do Consulado da Bolívia que ajudou a família do garoto a resolver a burocracia relacionada ao traslado do corpo, Brayan chegou a dizer "toma la plata (pegue o dinheiro)" aos bandidos ao entregar sua pequena economia - o que não evitou que fosse morto.