Brasília recebe 1ºs e-gates do País O Aeroporto Internacional de Brasília inaugurou ontem dois portões eletrônicos para controle migratório. De olho na Copa de 2014 e na Olimpíada de 2016, a ideia é estudar a adoção do sistema, mais ágil e seguro, nas cidades-sede. Na 1ª fase, eles serão usados por brasileiros e portugueses com passaportes diplomáticos e oficiais com chip.