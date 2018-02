Brasília: morte de ex-ministro tem outra versão Os assassinatos do ex-ministro do TSE José Guilherme Villela, da mulher e da empregada ganharam ontem nova versão. Leonardo Campos Alves, ex-porteiro do prédio onde as vítimas morreram, em 2009, que havia confessado as mortes, disse à polícia que a mandante foi a filha do casal, Adriana Villela.