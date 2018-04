Brasileiros vindos da Líbia chegam em São Paulo

O grupo fez escala em Lisboa, pois os governos brasileiro e português entraram em acordo para a retirada conjunta do grupo, já que todos trabalham para uma filial portuguesa da construtora brasileira Andrade Gutierrez.

A Petrobrás informou por meio de nota que retirou na manhã desta quinta seus funcionários brasileiros e familiares que se encontravam em Trípoli. A empresa não deu maiores detalhes sobre o número de pessoas ou para onde foram deslocadas.

Em comunicado, o embaixador do Brasil na Líbia, George Ney de Souza Fernandes, informou que está mobilizando todos os funcionários num esforço para ajudar os brasileiros que residem no país. Segundo a Embaixada, os contatos podem ser feitos através de internet e telefone, ou pessoalmente, e que as providências estão sendo tomadas para retirar do país aqueles que assim desejarem.