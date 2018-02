Brasileiros são presos por prostituição Treze homens, incluindo cinco brasileiros, foram detidos por integrar um esquema internacional de prostituição. O grupo aliciava mulheres em regiões pobres do Brasil e da República Dominicana e as levava para a Espanha. As vítimas eram seduzidas com promessas de emprego, chegavam como turistas e acabavam presas, tendo de se prostituir para pagar dívidas.