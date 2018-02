Brasileiros estão retidos em aeroporto do Peru Brasileiros estariam entre os estrangeiros impedidos de voltarem a seus países no Aeroporto Internacional de Cuzco, no Peru. Cerca de 300 pessoas estão presas no aeroporto peruano porque o Ministério de Turismo e Comunicações do País proibiu voos da companhia Peruvian Airlines. Um comunicado oficial do ministério no dia 18 alegou que a empresa apresenta problemas de segurança.