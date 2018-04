Brasileiros acusados de estupro em navio Dois brasileiros são acusados de estuprar uma americana de 15 anos em um cruzeiro no Caribe durante as festas de fim de ano. Luiz Scavone, de 20 anos, está preso na Flórida. O outro, que não teve o nome revelado por ser menor de idade, foi levado para uma instituição de detenção juvenil no Estado. Ambos negam a acusação. De acordo com a jovem, na última noite a bordo do navio Allure of the Seas, da Royal Caribbean, no dia 3, o jovem de 15 anos convidou-a para uma festa, mas ele levou-a para uma cabine, onde estava Scavone. Os dois, então, teriam estuprado a americana.