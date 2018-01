Brasileiro vendia identidade a ilegais

O brasileiro Rodrigo Moura foi preso pelo FBI na semana passada acusado de atuar em um esquema de venda de identidade a imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Com a ajuda de uma funcionária do Departamento Estadual de Licenças, Moura teria facilitado a emissão da carteira de motorista ? documento que serve como identidade nos EUA ? a mais de 45 brasileiros ilegais. O crime de conspiração para a produção ilegal de documentos é punido com mais de cinco anos de prisão. A produção da carteira tem pena de mais de 15 anos de cadeia.