Brasileiro queria viajar com cobras na cueca A Justiça americana ordenou que o brasileiro Simon Turola Borges, de 30 anos, seja deportado e pague multa de US$ 400. Ele foi detido em 25 de agosto no Aeroporto de Miami tentando embarcar para o Brasil com sete filhotes de cobra e três de tartaruga escondidos na cueca. O comércio desses animais é protegido por convenção internacional e requer permissão especial.