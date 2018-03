Brasileiro poderá entrar com RG na Venezuela

Até o fim do ano, brasileiros não precisarão mais apresentar passaporte para entrar na Venezuela. A novidade foi anunciada ontem em Boa Vista pelo embaixador venezuelano Maximilien Arvelaiz. O Estado de Roraima é uma das principais fronteiras com o país. Segundo o embaixador, o governo venezuelano está acertando os procedimentos finais do acordo. Com ele, a Venezuela se igualará aos países do Mercosul, com os quais o Brasil mantém fronteira livre para a circulação de pessoas.