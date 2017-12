Brasileiro pagaria R$ 50 para ter 1h a mais no dia Segundo um estudo inédito do Ibope, o dia típico de um brasileiro começa às 6h e acaba por volta das 22h, com um aumento das atividades online na parte da tarde. Durante um dia útil, cerca de 22% das pessoas realizam atividades simultâneas como trabalhar e ouvir música. Pelos dados, 1/3 da população pagaria R$ 50 por uma hora a mais que pudesse ganhar no dia, se tivesse essa opção.