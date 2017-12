Brasileiro morre em acidente no Canadá Um intercambista brasileiro morreu na última sexta-feira em um acidente de snowboard na região de Vancouver, no Canadá. O adolescente saiu da trilha principal e caiu de uma altura de 30 metros, batendo em árvores e rochas, segundo o jornal local Global News. Ele estava com amigos e não tinha prática no esporte. A família já foi avisada, segundo o jornal, mas o Itamaraty não tinha registro do caso até ontem.