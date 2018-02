Brasileiro é preso tentando embarcar com cocaína para Lisboa

SÃO PAULO - Um brasileiro de 33 anos foi preso pela Polícia Federal no aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, quando tentava embarcar em voo para Lisboa, em Portugal, na noite desta terça-feira, 9.

Durante uma fiscalização de rotina, policiais que estavam na área de check in do aeroporto desconfiaram do passageiro e o indagaram sobre seu destino e os fins da viagem. O homem teve sua bagagem revistada e foi submetido a exame de raio X, através do qual foi constatada a existência de diversas cápsulas em seu estômago.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele foi internado no Hospital da PUC Campinas, onde, após medicado, passou a expelir as cápsulas. Foi verificado que o conteúdo se tratava de cocaína e o rapaz foi preso em flagrante.

O passageiro admitiu que tinha engolido por volta de 80 cápsulas contendo a droga. A polícia estima que o peso total do entorpecente apreendido seja de 1,2 kg.