Brasileiro é preso nos EUA por enviar mensagem de bomba em avião

SOROCABA - O estudante brasileiro Francisco Fernando Cruz, de 22, foi preso na última quinta-feira, 9, no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, após ser identificado como o autor de mensagens eletrônicas com ameaças de bomba em um avião. Com família em Sorocaba, interior de São Paulo, Cruz está morando temporariamente na cidade americana de Montclair, em Nova Jersey, onde faz um curso de publicidade.

Em mensagens enviadas à empresa TAM Linhas Aéreas e à polícia americana, ele fez o alerta para uma bomba num avião que partiria de Miami com destino a Brasília. Cruz estava há dois anos nos Estados Unidos e viajaria para o Brasil para renovar o visto de permanência no país. O estudante foi preso quando tomava o mesmo voo a que se referira nas mensagens.

A polícia chegou ao rapaz após rastrear a origem dos e-mails. Em um deles, enviado de um computador da faculdade de Montclair, uma câmera gravou a imagem de Cruz. Ao ser detido no aeroporto, o brasileiro teve a bagagem revistada, nas nada foi encontrado. A aeronave foi liberada para levantar voo. A polícia americana quer que o brasileiro responda pela ameaça à segurança do voo.

A família de Cruz, em Sorocaba, informou que já fez contato com um advogado para acompanhar o caso. O advogado entrou em contato com o Consultado Brasileiro, em Miami, que também acompanha o caso. De acordo com os familiares, o estudante não tem antecedentes criminais e, se realmente autor das mensagens, ele agiu sem má-fé.