Brasileiro é achado vivo no Peru, mas outro continua sumido Depois de dois dias desaparecido, o montanhista Claudinei Monteiro, de 27 anos, foi resgatado com vida na tarde de anteontem, depois de ser localizado em uma gruta com 300 metros de profundidade. Ele havia se perdido enquanto caminhava pelo Nevado Churup, na província de Huaraz, no Peru.