Brasileiro diz que apanhou da polícia espanhola

França é violinista e regente da Orquestra Ciudad de Granada. Segundo o relato do músico ao consulado brasileiro em Madri, na noite do dia 23, ele estava em um bar com um amigo quando foi abordado por policiais. França teria sido levado para uma área mais deserta e espancado pelos oficiais. O músico, negro, mora na Espanha há 22 anos.

O secretário-geral do Itamaraty, Ruy Nogueira, teve uma reunião com o cônsul espanhol no Brasil pedir uma investigação rigorosa. Ontem, o cônsul-geral adjunto do Brasil em Madri, Cícero Garcia, esteve em Granada e fez a mesma solicitação à polícia.