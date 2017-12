Brasileiro de 126 anos pode ser o homem mais velho do mundo

BAURU - Morador do asilo Vila Vicentina, em Bauru, no interior de São Paulo, um filho de escravos completou 126 anos nesta segunda-feira, 7. José Aguinelo dos Santos, pode ser o homem mais velho do mundo. Ele nasceu em um quilombo de Pedra Branca (CE), em 7 de julho de 1888, pouco depois de a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, em 13 de maio do mesmo ano.

O que impressiona é o estado de saúde dele. Apesar da idade avançada, "Zé Aguinelo", como é chamado no asilo, tem uma saúde igual e até melhor que muitos idosos do local mais novos que ele. Apenas o banho é acompanhado. O restante das atividades ele faz sozinho.

José Aguinelo não tem doenças graves, não é hipertenso nem diabético, não tem indícios de Alzheimer ou problemas com a memória. Tem apenas certa dificuldade com a fala e uma pequena demora para acessar as informações e entender o que as pessoas dizem, problema natural com a idade avançada, dizem os profissionais do asilo.

De remédios, ele toma apenas um xarope e um estimulante de apetite. Seu cotidiano é acordar as 7 horas, tomar café, ir para o banho e depois caminhar sozinho pelas dependências do asilo, conversar com os colegas e fumar um carteira de cigarros por dia, trazidos por outros idosos do local. "Eles trazem e eu fumo", diz. Mas a maior parte do dia, José Aguinelo passa no quarto, acompanhado de outro amigo, também fumante. O colega, que teve um corte na perna, está agora na enfermaria. "Estou sozinho", diz Aguinelo.

Apesar da dificuldade na fala, Aguinelo, que é um pouco tímido, consegue conversar bastante sobre sua vida com a ajuda da psicóloga Mariana de Fátima Canassa da Silva, que cuida do idoso e está acostumada a conversar com ele todos os dias. Em entrevista nesta segunda-feira, José Aguinelo dos Santos se lembrou de sua infância e juventude no quilombo, onde ele disse que plantava milho, mandioca e cuidava de pequenas criações. "Eu tinha uma irmã folgada, mais velha, que judiava de mim. Ela me batia toda semana. Se chamava Maria", conta ele.

Sobre namoradas na juventude, Aguinelo diz que "elas chegavam e passavam", mas não soube explicar por que não se casou com nenhuma delas. Sobre a religião, ele disse: "não quer dizer nada, todo mundo vai morrer". A vida com a família no interior do Ceará ficou para trás, segundo ele, quando saiu para "fazer a vida". Ele não sabe dizer quanto tempo faz, mas afirma que não pôde trazer a mãe, que ficou no Ceará. "Minha mãe ficou fazendo as obrigações dela e eu tinha de seguir a minha vida", justificou.

José Aguinelo dá a entender que passou pela cidade de Montes Claros, no interior de Minas Gerais, antes de chegar ao interior de São Paulo, onde foi trabalhar na agricultura. "Vim trabalhar na colheita de café", diz, ao ser questionado sobre como chegou a Bauru. De acordo com a administração do asilo, José Aguinelo morou em Iacanga, cidade vizinha a Bauru, onde trabalhou em fazendas de café e foi deixado no asilo, em 1973, já com 85 anos.

"Naquela época, o asilo não costumava pedir os documentos, a burocracia no abrigo era menor", diz Mariana. Os documentos de Aguinelo são de 2001 e foram feitos após uma audiência que ele teve com um juiz de Bauru. "O juiz conversou com ele em uma audiência e, com as informações que ele repassou, elaborou a certidão de nascimento", conta a psicóloga.

Segundo ela, o asilo tem intenção de checar a idade de José Aguinelo com um exame de carbono 14. "Isso é necessário porque, pelos documentos, ele pode ser o homem mais idoso do mundo", diz. O problema é que este exame, que só é feito no Hospital das Clínicas, em São Paulo, custa em torno de R$ 60 mil e o asilo não tem condições financeiras para isso. "Estamos tentando ver se conseguimos algumas doações para fazer este exame", diz Mariana. Enquanto isso não acontece, José Aguinelo leva sua vida no asilo, que fará uma festa no final do mês para celebrar seus 126 anos. Se existe um segredo para viver bastante, Aguinelo não quis falar. Disse apenas que gosta de comer arroz, feijão e macarrão.