Brasileiro confessa ter assassinado e esquartejado família na Espanha

O brasileiro François Patrick Nogueira Gouveia, de 20 anos, confessou nesta sexta-feira, 21, à Guarda Civil espanhola que foi o responsável pelo assassinato de seus tios e os dois filhos deles, de 4 e 1 anos, em uma casa do município de Pioz, na província de Guadalajara, Espanha.

Agentes ligados à investigação acrescentaram que o jovem, de 20 anos, não apresentou muitos detalhes, à espera da declaração que prestará perante um juiz de Guadalajara.

O jovem chegou na quarta-feira, 19, a Madri e se entregou voluntariamente após as conversas que os investigadores da Guarda Civil mantiveram durante vários dias com a família de Gouveia no Brasil.

Os corpos do casal (esquartejados) e os das duas crianças foram achados em uma casa em setembro depois que um vizinho alertou sobre o mal cheiro perto da casa da família.

Na decisão do jovem de se entregar às forças de segurança espanholas teria pesado a convicção de que na Espanha o suposto autor seria julgado de forma mais objetiva e teria uma detenção diferente da qual teria nas prisões brasileiras, segundo fontes.

A Promotoria de Guadalajara pedirá a prisão provisória de François Patrick. A promotora-chefe de Guadalajara, Dolores Guiard, justificou esse pedido de prisão provisória "pela gravidade dos fatos e a ausência de firmeza no país" para assegurar assim sua permanência na Espanha.

Sobre as possíveis penas, a promotora-chefe disse que o Código Penal estabelece que os assassinatos de crianças menores de 16 anos são penalizados com prisão permanente que pode ser revisada depois de um tempo. /EFE