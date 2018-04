Brasileiro cai em golpe e é torturado na África do Sul Um executivo brasileiro, de 58 anos, foi libertado pela polícia de Johannesburgo, na África do Sul, anteontem, após ser mantido em cativeiro por dois dias. Seis nigerianos foram presos. O negociante trabalha em uma companhia de madeira e foi sequestrado na terça-feira, ao desembarcar no Aeroporto Internacional OR Tambo. Ele viajou à África do Sul para fechar um negócio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,8 milhão) no país da Copa do Mundo.