Brasileira é suspeita de matar filho de 6 anos A brasileira Adriana Cruz, de 41 anos, é acusada de asfixiar o filho Martín Vázquez, de 6, na casa de luxo onde moravam em San Elíseo, na Grande Buenos Aires. A mulher foi encontrada pela empregada no quarto, terça-feira, dopada e tentando se enforcar após fazer cortes nos braços. Na banheira estava o corpo do menino. Adriana teria matado o filho para se vingar do ex-marido, o empresário argentino Carlos Vázquez.