Brasil terá sistema nacional de estatísticas

"Hoje os números que temos sobre segurança pública são debilitados", disse o ministro José Eduardo Cardozo. Ele acredita que o sistema vai aprimorar as ações do governo na área e dar mais transparência aos dados.

O sistema oficial vai receber informações da União, dos Estados e do Distrito Federal. Estados e municípios que não alimentarem o banco de dados podem deixar de receber recursos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) e do Fundo Penitenciário.