Brasil terá cadastro de áreas de risco Nove meses após a tragédia da região serrana do Rio, o governo federal determinou a criação de um cadastro nacional dos municípios com áreas de risco de deslizamento. Quem fizer parte do cadastro terá de seguir regras, como mapear áreas suscetíveis a escorregamentos de grande impacto e preparar plano de obras para redução de riscos.