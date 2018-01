Brasil pede à Islândia a extradição de Hosmany Ramos

O governo brasileiro já enviou à Islândia o pedido de extradição do ex-cirurgião plástico Hosmany Ramos. Ele está preso desde a semana passada no país europeu e foi condenado a 15 dias de detenção por ter usado o passaporte do irmão ao entrar na Islândia. O secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, enviou os documentos necessários para a Islândia, que deve dar uma resposta oficial sobre o pedido ainda nesta quarta-feira, 19.

Veja também:

Hosmany Ramos é preso na Islândia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele quer ficar no país para fazer autobiografia

Justiça brasileira aciona Interpol

Entre os documentos mandados ao país europeu está um histórico de Hosmany Ramos e o pedido para que a Islândia mantenha ele preso até que ele possa ser mandado de volta ao Brasil. O secretário de Justiça estaria disposto a ir até o país para negociar a extradição de Hosmany, segundo informações da assessoria da Secretaria Nacional de Justiça.

De acordo com a secretaria, o País vai fazer o que for possível para trazer Hosmany de volta ao Brasil. O juiz da Vara de Execuções Criminais de Araçatuba, no interior de São Paulo, chegou a fazer um pedido formal para que Romeu Tuma Júnior entrasse no caso e trouxesse Hosmany ao País. Ele está foragido desde o fim de 2008, quando recebeu o benefício da saída temporária para as festas de fim de ano.

Como o Brasil não tem tratado de extradição com a Islândia, o pedido será baseado no princípio da reciprocidade que rege as relações entre os dois países. O mesmo princípio, incentivado pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre seus membros, foi usado com êxito com o Principado de Mônaco, com o qual o Brasil também não tinha tratado, no caso da extradição do banqueiro Salvatore Cacciola.