Brasil não deve extraditar sequestrador de Olivetto

Com a decisão, o sequestrador não deve ser mais extraditado do Brasil. A Justiça brasileira exigia que a condenação no Chile fosse inferior a 30 anos, sentença que recebeu pelo sequestro de Olivetto.

Norambuena foi condenado à prisão perpétua pelo sequestro de Cristián Edwards, herdeiro do grupo jornalístico El Mercurio, e pelo assassinato do senador Jaime Guzmán, ambos em 1991. Preso após esses crimes, Norambuena havia sido resgatado de helicóptero da cadeia, em 1996. Foi detido novamente, já no Brasil, após o sequestro de Olivetto. Atualmente, está na prisão federal de Catanduvas (PR).