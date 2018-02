Brasil Game Show chega a São Paulo

Madrugadas em claro, horas seguidas e muito investimento. Assim é a rotina de um legítimo gamer. E é exatamente essa dedicação que mantém a indústria dos jogos entre as mais bem sucedidas. Entretanto, não somente de consoles vivem os amantes do segmento, mas de todas as atividades que envolvem este universo, tais como as feiras para integrar jogadores e empresas.

Nesse ritmo, São Paulo recebe, de 11 a 14 de outubro, no Expo Center Norte, a quinta edição do Brasil Game Show, que em menos de uma década já aparece como a maior feira de games da América Latina. Como um dos principais acontecimentos para este universo e reunindo milhares de visitantes - foram os mais de 60 mil na edição de 2011 - o evento conta com atividades, lançamentos, apresentações de companhias desenvolvedoras de jogos e até campeonatos para o público que entende o vídeo-game muito além da diversão; basta observar os cosplays circulando pela feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o objetivo de superar as expectativas desses apaixonados, a BGS acontece com a presença de diversas gigantes mundiais reconhecidas como autoridades quando o assunto é inovação, como a Sony e a Actvision - patrocinadora do evento - responsáveis, respectivamente, pelo nascimento de consoles e jogos mais do que aclamados, como o Playstation, já em sua terceira geração e o game Call of Duty.

E se um dos pontos fortes para esse exigente público é a inovação, as empresas expositoras prometem mais de 20 títulos de games inéditos no mercado, para quem deseja conhecer em primeira mão o que se verá nas prateleiras, em breve, como os aguardados lançamentos da Capcom; DMC, Lost Planet 3 e Resident Evil 6. Já para os consoles, nenhum é a causa de maior ansiedade aos jogadores do que o WiiU, que a Nintendo vai apresentar e colocar ao alcance das mãos ainda antes de seu lançamento, previsto para novembro.

Assim, a velocidade na troca de informações e no desenvolvimento de novas tecnologias transforma eventos de grande porte em parada obrigatória para quem integra o universo gamer. Na BGS, porém, esse integrante não precisa ser necessariamente apenas um jogador, uma vez que a feira vai promover um festival de games, patrocinado pela ZAP Games, com o objetivo de estimular a criação de jogos por profissional independentes brasileiros.

Serão dez categorias competidoras; as duas principais "Jogo Independente" e "Jogo do Ano" premiando seus vencedores com um iPad e com a possibilidade de publicação dos melhores jogos pela patrocinadora do festival. Já para as categorias menores, as criações serão publicadas no site oficial da Brasil Game Show, como parte da campanha de divulgação. Para participar deste festival, no entanto, é necessário que o visitante possua o ingresso da categoria VIP, com venda já encerrada. Da mesma forma acontece para o passaporte que dá direito ao acesso durante os quatro dias da feira, assim restando somente o ingresso individual, quem compreende um dia específico.

Serviço

BRASIL GAME SHOW: 11 a 14 de outubro de 2012

Onde: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - SP

Horário: 11h às 20h

Valores dos Ingressos

Individual - R$80,00 (Preço válido até 24/06)

Passaporte - R$120,00 (Esgotado)

VIP - R$240,00 (Esgotado)