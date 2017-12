Brasil e Paraguai prendem pai e filho traficantes na fronteira com o MS O traficante Jonathan Soligo, o Pinguiño, foi preso ontem em uma fazenda em Aral Moreira (MS). No local, a Polícia Federal e agentes da Secretaria Nacional Antidroga do Paraguai apreenderam quase 50 toneladas de maconha. Anteontem, os agentes prenderam o traficante Irineu Soligo, o Pingo, pai de Pinguiño, em sua fazenda em Pedro Juan Caballero, fronteira com o Brasil.