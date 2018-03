Brasil é o único país sul-americano a não dar direito ao voto Houve um momento longo em que os imigrantes tinham grande dificuldade de conseguir documentos no Brasil. Com o acordo do Mercosul e a anistia de 2009, eles obtiveram todos os direitos civis e sociais dos brasileiros, até mesmo inscrição em programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e ProUni.