Brasil e México querem retomar acordo que libera visto entre os países Os governos do Brasil e do México decidiram retomar o acordo para a isenção de vistos de curta duração em passaportes comuns, assinado em 23 de novembro de 2000. O documento permite o ingresso de cidadãos de um país no território do outro, sem necessidade de visto, por períodos de até 90 dias. O prazo, contado a partir da data de entrada, pode ser renovável desde que a permanência total não exceda 180 dias no período de um ano.