Brasil continua sem embaixada no país Desde julho de 2012, o Brasil está sem embaixada na Síria. E continuará assim enquanto Bashar Assad seguir no poder. O embaixador do País na Síria, Edgard Casciano, faz seus despachos do Líbano. Trata-se de uma forma de protesto contra os crimes cometidos durante a guerra civil. Antes de o conflito começar, porém, o Brasil buscava estreitar laços com Assad, como já revelaram e-mails obtidos pelo site WikiLeaks. A parceria incluiria até uma zona de livre comércio entre Síria e Mercosul. / A.R.