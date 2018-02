Branco é o tom da decoração neste Natal

Laços, bichos de pelúcia, bolas... Nas lojas, tem enfeites natalinos de todas as cores, inclusive os clássicos verde e vermelho, mas a grande novidade deste ano são os brancos. E, para decorar, flores no lugar de bolas. Vale orquídea, margarida e crisântemos.

As flores brancas foram tão procuradas que, em lojas como a Cecilia Dale, elas já acabaram. Na Rua 25 de Março, há, no entanto, vários endereços especializados, entre eles a loja Real Flores, onde elas podem ser encontradas. Se a ideia for colocar orquídeas, prefira o pacote com oito flores - que sai R$ 6,80 - ao galho com três flores (a partir de R$ 13,80). E, para quem não gosta de disputar espaço na calçada com uma multidão de consumidores, o horário mais tranquilo para as compras é no início da manhã, às 8 horas.

"Para uma árvore de 1,80 metro, dez flores são suficientes, se elas forem misturadas a laços e a outros elementos", ensina a arquiteta Fernanda Negrelli, que nesta época do ano decora a casa dos clientes para o Natal. "Montei uma em que, além das orquídeas, havia 20 ursos de pelúcia branca, além de laços e galhos." Na hora de escolher a árvore, a arquiteta preferiu uma com tom verde desbotado, que nas pontas dos galhos fica quase branco. Fernanda gastou R$ 2 mil com tudo.

Animais. Bicho de pelúcia é outro item em alta. Vale também estampas que remetem à pele de animais, como onças e zebras, que aparecem em pingentes estilizados. Na Christmas World, nos Jardins, esses pingentes são de vidro, importados da China. Uma caixa com quatro pingentes em formato de pião, com estampa zebrada, branca e preta, sai por R$ 73,90.

"Uma novidade que tem agradado muito aos pais com filhos pequenos são os enfeites cor de rosa", diz Fabiana Epprechet, gerente da Matsumoto, de Moema. Estrela, boneco de neve e até Papai Noel ganharam roupas de vários tons de rosa. Tem até árvore toda rosa.

Iluminação. Um investimento que compensa é trocar as lâmpadas decorativas do ano passado pelos novos modelos de LED. Além de gastar menos energia, elas agora são coloridas - tem até rosa para a criançada - e mais seguras. Vem com uma bateria a pilha.