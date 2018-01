Braço de plástico marca novo protesto na Av. Paulista contra atropelamento de ciclista

SÃO PAULO - Um braço de plástico foi pendurado em um poste da Avenida Paulista neste sábado como forma de protesto pelo atropelamento do ciclista David Souza dos Santos, 21 anos, que perdeu o braço direito no acidente.

Além do falso membro com flores e manchas vermelhas simulando sangue, o protesto em forma de intervenção urbana ainda teve cartazes com frases como "Por que criamos monstros no trânsito?" e "Habilitados para Matar". Não há sinais sobre a autoria da intervenção.

David teve o braço direito decepado no último domingo ao ser atropelado pelo estudante de psicologia Alex Siwek, de 22 anos. O motorista não parou para prestar socorro e jogou o braço da vítima no Córrego do Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

Siwek foi preso e, depois de ter o pedido de fiança, foi transferido na sexta para a Penitenciária de Tremembé, no interior do Estado.