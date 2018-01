BR-101 em SC tem maior número de acidentes do País Da janela de seu apartamento em São José, em Santa Catarina, o vendedor André dos Santos vê o movimento caótico da BR-101. O trecho do quilômetro 200 ao 210 é um dos recordistas em acidentes: 718, com 302 feridos no primeiro semestre. "Tenho de usar as vias marginais, para não chegar atrasado ao trabalho."