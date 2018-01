Boxe da Santa Ifigência recebe R$ 45 mil A verba de gabinete também serviu para que o vereador Netinho de Paula (PC do B) contratasse como prestadora de serviços uma empresa que funciona em um boxe de 12 metros quadrados na Rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Entre abril de 2009 e fevereiro deste ano, a VSN Informática recebeu do gabinete do vereador R$ 45.049 pela "locação de equipamentos".