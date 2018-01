Bourbon Street encerra ano com show de Pedro la Colina e Cañaveral

É em ritmo latino que o Bourbon Street encerra suas atividades em 2014. A casa de concertos em Moema apresenta Pedro La Colina e Cañaveral no último show do ano, no domingo, 21.

O cantor chileno apresenta o projeto Salsa Samba Club, que mescla influências da música afro-latina e brasileira. Entusiasta da MPB, Pedro La Colina promete misturar clássicos de artistas como Djavan, Cartola e Dominguinhos ao mambo, chá chá chá, merengue e outros ritmos.

O espetáculo deve durar em torno de 90 minutos e terá início às 21h30. A casa abre às 20h e o couvert artístico custa R$ 32. O acesso para jovens de 16 a 18 anos é permitido apenas com acompanhamento de um responsável.

O Bourbon Street reabre apenas em 2015, no dia 2, com a Eletro Funk tocando os maiores sucessos de Jamiroquai. Neste ano, a casa recebeu cerca de 50 mil pessoas em aproximadamente 300 noites de shows, com atrações como Bobby McFerrin, Marcus Miller, Tom Zé e Otto.

SERVIÇO

Bourbon Street

Rua dos Chanés, 127 - Moema

Bilheteria:

Rua dos Chanés 194 – de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado e feriado das 14h às 20h