A Lomography Colorsplash, com 9 filtros e flash rotativo, é um hit dos anos 1980 em alta.

ONDE: SURFACE TO AIR: ALAMEDA LORENA, 1.985, JARDINS; TEL.: (11) 3063-4206. PREÇO: R$ 304

FASHION

Le Lis Blanc lançou sua ecobag. E ela vira brinde nas compras acima de R$ 400.

ONDE: WWW.LELIS.COM.BR

ATÉ 12 DE JUNHO

Game

Mais um brinquedinho para os loucos por games. Foi lançado o Zagg Guitar, sem fio, compatível aos consoles de Wii e Playstation 2 e 3.

ONDE: ZAGG: SAC (11) 3879-6665

PREÇO: R$ 139

Moda

De seda, o lenço da grife Salvatore Ferragamo tem mais de 15 cores, todas pintadas separadamente.

ONDE: SALVATORE FERRAGAMO: RUA HADDOCK LOBO, 1.583, JARDINS. TEL.: 3081-5324. PREÇO: R$ 1.240

Tendência

Desta vez é Mark Ramone, ícone do punk rock, que assina mais uma variação do clássico aviador, que voltou à moda com tudo.

ONDE: EVOKE: WWW.EVOKE.COM.BR OU SAC (11) 3034-3690 PREÇO: R$ 1.599

Baixou

Móveis e acessórios para casa com descontos de até 60% na Sierra SP. O conjunto de 5 caixas de couro sai de R$ 554,04 por 340.

ONDE: SIERRA SP: WWW.SIERRA.COM.BR OU TEL.: (11) 3082-3433 (LOJA DE PINHEIROS), (11) 2221-4949 (LAR CENTER), (11) 5102-3222 (SHOPPING D&D).

ATÉ O FIM DO MÊS