As cores fluorescentes vão dominar o verão. E isso vale para os tons do esmalte, da maquiagem, da roupa e até do sapato, que já estava extravagante, com meia pata e saltos altíssimos. Mesmo antes de a estação chegar, já é possível ver esses modelos desfilando nos pés das mulheres. Rosa-choque, verde-limão e laranja tão fortes como na década de 80.

ONDE: WWW. EMPORIONAKA.COM.BR. PREÇO: R$ 189 (CLÁSSICO) E R$ 220 (GLADIADOR)

Baixou

Mario Queiroz abriu um bazar com peças de coleções passadas. Os preços variam de R$ 39 a R$ 79. A camiseta da foto sai por R$ 79. Até dia 25. Moda jovem é a proposta da DCK, multimarca, com descontos de até 50%. Vestido de plush por R$ 175 e camisa xadrez por R$ 119. Até o fim de setembro.

ONDE: MARIO QUEIROZ, ALAMEDA FRANCA, 1.166, JARDINS. MAIS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS PELO TELEFONE: (11) 3062-3982; DCK, RUA AUGUSTA, 2.716, JARDINS, TEL.: (11) 3061-5258

Na mesa

Esse é um creme de pistache, sobre um levíssimo pão de ló de farinha de amêndoa e pistache. No prato, sorvete de baunilha. A delícia é assinada pelo chef francês Bertrand Busquet.

ONDE: CANTALOUP, RUA MANUEL GUEDES, 474, ITAIM-BIBI. PREÇO: R$ 27

Hora extra

O Shopping Villa-Lobos vai ampliar o horário aos domingos, a partir de amanhã. Todas as lojas funcionarão das 12h às 21h. Pelo menos 13 lojas prometem ações especiais e haverá shows na praça de alimentação.

ONDE: SHOPPING VILLA-LOBOS, AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 4.777, ALTO DE PINHEIROS. TEL.: (11) 3024-4200.