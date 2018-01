Massas, vinagres, mostardas, biscoitos, bolachas e geléias, além de comidinhas orgânicas, estão na lista de produtos franceses da linha Casino Delices que desembarcaram em 145 lojas da capital.

ONDE: WWW.PÃODE AÇUCAR.COM.BR. PREÇO: R$6,80 (BOLACHA DE 150GR)

Moda

Os jeans, calças e shorts, da nova coleção da Cavalera, agora vem com presentinho. Tratam-se de fones de ouvido supercoloridos desenvolvidos pela marca.

ONDE: CAVALERA, RUA OSCAR FREIRE, 1102, JARDINS. PREÇO: A PARTIR DE R$ 200.

Lá em casa

Feito em placas, o carpete Lees pode ser retirado em pedaços para lavar. Tem tratamento anti-mancha.

ONDE: ATEC ORIGINAL DESIGN, TEL.: (11) 3034-1434. PREÇO: A PARTIR DE R$ 50, O M2

Baixou

As 95 lojas do D&D estão com até 70% de desconto até dia 7. Cadeira Verona deR$ 905 por R$490 e estante Town, da Adresse, de R$ 1.2400 por R$ 5.580.

ONDE: SHOPPING D&D, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.555, BROOKLIN, TEL.:(11) 3043-9000.