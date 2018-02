Botti e Rubin assinam projeto no Itaim-Bibi O dono do terreno comercial mais caro de São Paulo não teve vida fácil. No cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Horácio Lafer, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo, o Edifício Pátio Bandeiras, construído pelo Grupo Brookfield, só saiu do papel depois que os arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin encontraram a fórmula para fazer o novo sem anular o antigo.