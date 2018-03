'Bota na conta do papa' surgiu em 97 e virou hit com filme Um grupo de PMs do Batalhão de Operações Especiais (Bope) cerca um traficante em uma favela na zona norte do Rio. O homem diz que não sabe o paradeiro de um comparsa e PMs colocam um saco de plástico em sua cabeça para forçá-lo a falar. O comandante recebe uma ligação para deixar o Turano imediatamente. Antes, o praça pergunta: "O que fazemos com ele?". E o chefe responde: "Bota na conta do papa". Segundos depois, tiros são ouvidos: o traficante é morto.