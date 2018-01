Bortolotto continua na UTI; quadro do dramaturgo é estável

O dramaturgo Mário Bortolotto, de 47 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, e seu quadro clínico é estável, segundo boletim divulgado pela unidade de saúde na tarde desta segunda-feira, 7.

De acordo com o hospital, Bortolotto, que foi baleado durante uma tentativa de assalto no sábado, 5, no centro da cidade, está consciente e sob efeito de sedativos e respira com suporte de aparelhos.

Por volta das 14 horas de hoje, o desenhista e músico Henrique de Macedo Figueroa, conhecido como Carcarah, de 30 anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele também foi atingido por disparos e estava internado desde sábado.

Um grupo invadiu o bar do Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, na madrugada de sábado, e anunciou o assalto. Bortolotto teria reagido. As imagens do rosto dos assaltantes foram registradas pelas câmeras de segurança do local. As imagens foram enviadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.