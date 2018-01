Borracheiro é morto com 13 tiros na zona norte de SP

O comerciante José Nilton dos Santos, de 29 anos, foi morto com 13 tiros na noite de segunda-feira, 3, em frente à borracharia da qual era dono, na altura do nº 995 da Avenida Fuad Lutfalla, na Vila Regina, região da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

O borracheiro foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Geral de Vila Penteado, mas chegou morto. O sócio da vítima, W. M., disse, no 28º Distrito Policial (Freguesia) , que também estava dentro da borracharia e correu para a avenida ao ouvir os disparos.

O comerciante afirmou ter visto uma moto deixando o local em alta velocidade. O delegado da Freguesia do Ó pediu exame residuográfico - no qual se verifica a existência de pólvora nas mãos - em W.M. Nada foi levado de José Nilton.