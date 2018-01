Bope vai ocupar mais morros na zona norte

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio vai ocupar mais um morro na Tijuca, zona norte, até o fim do mês, para montar a nona Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), anunciou ontem o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame. A oitava UPP, com 382 policiais, foi inaugurada ontem no Morro do Borel. Em clima de campanha, o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) recomendou que os policiais conciliem "disciplina e carinho" na relação com os moradores.