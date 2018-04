Bope vai ocupar favelas do bairro de Santa Teresa, no Rio, até segunda-feira O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), anunciou ontem que até segunda-feira todas as favelas do bairro de Santa Teresa, região central da cidade, serão ocupadas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para a instalação de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) nas comunidades. "Santa Teresa é uma das regiões mais queridas do Rio. Entraremos na comunidade até segunda-feira." Cabral não esclareceu quantas comunidades vai ocupar, pois, além dos Morros dos Prazeres e do Fallet, as comunidades da Coroa e do Fogueteiro, respectivamente no Catumbi e Rio Comprido, têm parte de suas áreas em Santa Teresa. A Secretaria de Segurança Pública disse que não ter informação da ocupação.