Bope ocupa Andaraí para instalar UPP O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ocupou, na manhã de ontem, o Morro do Andaraí, na zona norte do Rio. O complexo de seis favelas com 10 mil habitantes será o próximo a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Não houve confrontos na ocupação. A Secretaria de Segurança anunciou que vai desmembrar a UPP do Borel em duas. O Morro da Formiga terá comando próprio até julho. Desta forma e com a futura UPP do Morro do Andaraí, o projeto passará a ter dez sedes.