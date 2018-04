Bope na Maré: 'Vamos partir para cima' Com o objetivo de controlar as 16 favelas ao longo das principais vias expressas do Rio para a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016, o governo do Estado vai transferir até o fim do ano o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para o Complexo da Maré, na zona norte. Há mais de um ano existe uma guerra entre facções rivais no local.