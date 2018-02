Bope invade favela no Rio e cinco são mortos Cinco pessoas morreram em uma operação do Batalhão Policial de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) do Rio na favela Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, zona norte da cidade. A ação começou por volta das 4h de ontem, e houve confronto. Seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Carlos Chagas. Segundo o Bope, cinco delas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. A Polícia Militar não divulgou os nomes das vítimas. Além dos mortos, quatro pessoas foram presas.