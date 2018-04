Bope deve ter uniforme mais leve, para o dia O governo do Rio anunciou ontem que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar deve ter novo uniforme para ações diurnas, com camuflagem digitalizada, semelhante à dos fuzileiros navais americanos. A farda preta seria usada à noite. O modelo novo é menos quente. "O uniforme preto causa desidratação", diz o subcomandante do Bope, tenente-coronel Fábio Souza.