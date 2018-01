Boom imobiliário dobrou valor do m² no bairro A cenas flagradas pela reportagem contrastam com a efervescência imobiliária na Vila Leopoldina. A poucos passos dali, prédios voltados para a classe média alta continuam sendo erguidos um ao lado do outro, ocupando o espaço que antes pertencia às casas de vila e aos galpões que caracterizavam o antigo polo industrial. Corretores já chamam a região de Nova Moema, tamanho o número de lançamentos e de bares e restaurantes que vieram no encalço dos novos edifícios.